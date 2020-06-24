Российские и сирийские военные примут участие в Параде на авиабазе Хмеймим

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Во время зрелищного мероприятия прозвучат два гимна — РФ и Сирии.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Готовятся к параду Победы и в Сирии. Он пройдет на российской авиабазе Хмеймим. И это будет совместный Парад: участие в нем помимо наших военных примут солдаты и офицеры армии арабской республики.

Кроме того, впервые прозвучит два гимна: России и Сирии. В составе механизированной колонны проедут бронеавтомбили, ракетные комплексы «Панцирь» и «Искандер-М».

А в небо поднимутся самолеты и вертолеты военно-космических сил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военная техника прибыла на Дворцовую площадь для участия в Параде Победы.

Тема:
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