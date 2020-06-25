Адвокат: Ефремов готов усыновить детей погибшего в ДТП Сергея Захарова
По словам Эльмана Пашаева, актер все время повторяет, что готов понести наказание.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Михаил Ефремов, находящийся под следствием после того, как в пьяном виде устроил смертельное ДТП в Москве, готов усыновить детей погибшего курьера Сергея Захарова. Об этом рассказал в интервью «Эху Москвы» адвокат актера Эльман Пашаев. По его словам, артист понимает, что может сесть в тюрьму и все время повторяет, что готов понести наказание.
«Реально человек готов нести наказание. Человек готов максимально помочь детям. Он готов их даже как усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь. Вот вам честно, искренне говорю», — сказал юрист.
Он сообщил также, что Ефремов до сих пор не отошел от шока, очень сильно переживает, плохо ест, плохо спит и похудел за неделю на шесть килограммов.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Эльман Пашаев озвучил сумму возможной компенсации, которую суд может обязать Михаила Ефремова выплатить родственникам погибшего Сергея Захарова. По словам адвоката, актер может собрать необходимые средства «одним звонком по друзьям».
- 25 июн
- «За мной постоянно следят»: Бывшая жена Ефремова сдала анализ на наркотики
- 24 июн
- Адвокат Ефремова раскрыл сумму компенсации семье погибшего в ДТП
- 24 июн
- Разин: Семье Захарова заплатили «неимоверную сумму», чтобы не брали денег от Ефремова
- 24 июн
- «Какой бассейн?!» — Кокорин опроверг слухи о поблажках для Ефремова в колонии
- 24 июн
- «Он себя терзает»: Иван Охлобыстин о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым
- 24 июн
- «Надеюсь, вам воздастся!» — Домогаров пожаловался на «массовую травлю» из-за слов о Ефремове
- 23 июн
- Брат погибшего в ДТП с Ефремовым скончался после аналогичной аварии
- 23 июн
- Адвокат Ефремова оправдал пьянство актера перед смертельным ДТП
- 23 июн
- Адвокат Ефремова негативно оценил действия людей, пытавшихся спасти Захарова
- 22 июн
- «Писала стихи, пела серенады»: как молодая любовница соблазнила Михаила Ефремова
Читайте также
72%
-0.64 77.76
0.08
Нашли ошибку?