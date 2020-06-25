Адвокат: Ефремов готов усыновить детей погибшего в ДТП Сергея Захарова

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Светлана Александрова
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По словам Эльмана Пашаева, актер все время повторяет, что готов понести наказание.

Адвокат: Ефремов готов усыновить детей погибшего в ДТП Сергея Захарова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Михаил Ефремов, находящийся под следствием после того, как в пьяном виде устроил смертельное ДТП в Москве, готов усыновить детей погибшего курьера Сергея Захарова. Об этом рассказал в интервью «Эху Москвы» адвокат актера Эльман Пашаев. По его словам, артист понимает, что может сесть в тюрьму и все время повторяет, что готов понести наказание.

«Реально человек готов нести наказание. Человек готов максимально помочь детям. Он готов их даже как усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь. Вот вам честно, искренне говорю», — сказал юрист.

Он сообщил также, что Ефремов до сих пор не отошел от шока, очень сильно переживает, плохо ест, плохо спит и похудел за неделю на шесть килограммов.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Эльман Пашаев озвучил сумму возможной компенсации, которую суд может обязать Михаила Ефремова выплатить родственникам погибшего Сергея Захарова. По словам адвоката, актер может собрать необходимые средства «одним звонком по друзьям».

Тема:
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