Адвокат Ефремова раскрыл сумму компенсации семье погибшего в ДТП

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Алиса Старжевская
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По словам Эльмана Пашаева, актеру достаточно сделать один звонок друзьям, чтобы собрать эти деньги.

Адвокат Ефремова раскрыл сумму компенсации семье погибшего в ДТП

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Тема:
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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, какую сумму по решению суда придется выплатить актеру, устроившему смертельное ДТП, родственникам погибшего Сергея Захарова. Как сообщил юрист Starhit.ru, речь идет примерно о миллионе рублей.

«Скорее всего, сумма там будет около миллиона рублей, в лучшем случае — полтора миллиона. Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента», — сказал Пашаев, подчеркнув, что заслуженный артист был готов дать семье погибшего «значительно больше».

Кроме того, адвокат опроверг появившуюся в СМИ информацию, что Ефремов якобы решил продать один из домов под Юрмалой стоимостью 50 миллионов рублей, чтобы покрыть расходы по компенсации.

«Михаилу Олеговичу не нужно ничего продавать, чтобы выполнить решение суда», — заявил Пашаев.

Ранее 5-tv.ru писал, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин считает, что родственникам скончавшегося Захарова заплатили крупную сумму за отказ от денег, предлагаемых Ефремовым. По его мнению, на такой шаг пошли недоброжелатели актера, желающие, чтобы он оказался за решеткой.

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