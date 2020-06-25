«Готовы расстреливать людей на улицах» — депутат Рады о плане уничтожения Украины
По словам Ильи Кивы, с помощью радикально настроенных боевиков внешние силы собираются превратить Украину в колонию.
Фото: www.globallookpress.com / Dmytro Smolyenko
Некие внешние силы намереваются уничтожить Украину, превратив в колонию, и используют для реализации этого плана агрессивных, радикально настроенных националистов. Об этом заявил в телеэфире депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
«Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах», — приводятся слова депутата на официальном сайте партии.
По словам Кивы, эти радикалы входят в «определенные организации», признанные в Европе террористическими, и добывают себе средства к существованию рэкетом, похищением людей и уничтожением бизнеса.
«Это часть плана по окончательному разложению общества и уничтожению Украины», — уверен представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Кива призвал единомышленников противостоять акциям, цель которых создать хаос и дестабилизировать обстановку на Украине.
Илья Кива, в частности, известен тем, что 23 февраля послал матом декоммунизаторов.
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