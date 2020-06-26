Известная украинская певица подверглась разбойному нападению под Николаевом

Украинская певица Марина Тимофийчук, выступающая под сценическим именем Navka, подверглась разбойному нападению в Николаевской области. Как пишут «Известия» со ссылкой на украинские СМИ, в два часа ночи артистка ехала со съемочной группой на автомобиле по дороге Николаев-Благовещенское, когда под колеса прилетел какой-то металлический предмет. Машина остановилась и в тот же момент ее окружили неизвестные люди и попытались напасть.

По словам Тимофийчук, она почувствовала угрозу жизни, но, к счастью, ее коллеги обладали навыками боевых искусств.

«Нам повезло, что с нами был актер, обладающий приемами кикбоксинга, а также наш партнер видеопродакшена Иоанн Зенков, который имеет черный пояс по каратэ. Ребята быстро сориентировались и смогли отбиться от нападавших», — приводит издание рассказ певицы.

Марина вызвала полицию. Стражи порядка сообщили, что нападения в этой местности случаются уже не в первый раз. А на ближайшей АЗС подтвердили, что, по их сведениям, только за последние сутки таких случаев было пять.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве неизвестные избили заместителя мэра города Виталия Кличко — Владимира Слончака.