Известная украинская певица подверглась разбойному нападению под Николаевом

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Светлана Александрова
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Спасли артистку коллеги, обладающие навыками боевых искусств.

Известная украинская певица подверглась разбойному нападению под Николаевом

Фото: Instagram @navka_official

Тема:
Украинский кризис

Украинская певица Марина Тимофийчук, выступающая под сценическим именем Navka, подверглась разбойному нападению в Николаевской области. Как пишут «Известия» со ссылкой на украинские СМИ, в два часа ночи артистка ехала со съемочной группой на автомобиле по дороге Николаев-Благовещенское, когда под колеса прилетел какой-то металлический предмет. Машина остановилась и в тот же момент ее окружили неизвестные люди и попытались напасть.

По словам Тимофийчук, она почувствовала угрозу жизни, но, к счастью, ее коллеги обладали навыками боевых искусств.

«Нам повезло, что с нами был актер, обладающий приемами кикбоксинга, а также наш партнер видеопродакшена Иоанн Зенков, который имеет черный пояс по каратэ. Ребята быстро сориентировались и смогли отбиться от нападавших», — приводит издание рассказ певицы.

Марина вызвала полицию. Стражи порядка сообщили, что нападения в этой местности случаются уже не в первый раз. А на ближайшей АЗС подтвердили, что, по их сведениям, только за последние сутки таких случаев было пять.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве неизвестные избили заместителя мэра города Виталия Кличко — Владимира Слончака.

Тема:
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