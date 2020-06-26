«Очередное оскорбление»: Добровинский прокомментировал заявление адвоката Ефремова о компенсации

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Марина Неруцких
Срочная новость 103

По словам Эльмана Пашаева, родственники погибшего Сергея Захарова, хотят получить с артиста «космическую» сумму в качестве компенсации.

«Очередное оскорбление»: Добровинский прокомментировал заявление адвоката Ефремова о компенсации

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Представитель семьи погибшего в «пьяном» ДТП Сергея Захарова, адвокат Александр Добровинский опроверг заявление адвоката Ефремова о «космической» компенсации, которую якобы надеются получить родственники.

«Семья полностью опровергает заявления представителя Ефремова о сумме компенсации, называя его слова ложью и очередным оскорблением в их адрес. Они не понимают, почему защита продолжает спекулировать этой темой, хотя на прошлой неделе сами согласились с желанием потерпевших не принимать никакие компенсации», — сказал Добровинский в комментарии РЕН ТВ.

По словам представителя семьи Захарова, не было ни одной встречи, никаких бесед на эту тему, «ни, тем более, требований». При этом юрист подчеркнул, что давал согласие на встречу с Эльманом Пашаевым, представляющим интересы Михаила Ефремова в ответ на его предложение.

«Но я сразу четко высказал позицию моих доверителей о том, что им не нужна компенсация — после чего он от встречи отказался. С самого начала семья отвергала любую вне судебную компенсацию, и их позиция неизменна. Мы ждем только суда», — пояснил Добровинский.

Поздно вечером 8 июня актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, на Смоленской площади в Москве вылетел на своем внедорожнике на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Lada, за рулем которого находился курьер продовольственного интернет-магазина Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелые травмы и позднее скончался в больнице. Ефремов решением суда был помещен под домашний арест.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Ефремова самолично поставил артисту диагноз «сердечный приступ».

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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