Видео: IOWA готовится к «Алым парусам — 2020»

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Максим Чугункин
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5-tv.ru публикует видео с концертной площадки легендарного шоу.

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Фото, видео: ВКонтакте @iowa; 5-tv.ru

Тема:
Алые паруса

Прямая трансляция завершена.

Группа IOWA проводит саундчек в Петербурге. Сегодня она выступит на всероссийском празднике выпускников «Алые паруса — 2020».

Концерт начнется в 22:30, его полностью покажет Пятый канал, также трансляция будет доступна на 5-tv.ru. На сцене выступят Дима Билан, группа «Звери», Вера Брежнева, Светлана Сурганова и другие артисты.

В этом году «Алые паруса» впервые проходят в онлайн-формате, став кульминацией Всероссийского выпускного вечера. Причем праздник посвящен не только школьникам, но и выпускникам вузов.

Легендарное шоу «Алые паруса» было возрождено в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Двухмачтовый бриг «Россия», построенный специально для этого праздника в 2019 году, пройдет по акватории Финского залива, даря сказочные минуты сегодняшним выпускникам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер Моргенштерн представил новый клип на песню Cadillac в рамках Всероссийского онлайн-выпускного.

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