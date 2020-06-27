«Муж и жена»: Ольга Бузова подогревает слухи о своем замужестве
Певица и телеведущая поделилась новым видео со своим возлюбленным Давидом Манукяном.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Певица Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram видео с блогером Давидом Манукяном. Бузова выставила несколько сторис из лифта. Одно из видео она подписала «Муж и жена — одна сатана», чем только подогрела интерес к своей личной жизни. Артистка рассказала, что 27 июня у нее с Манукяном «официальный выходной», и попросила никого не беспокоить их пару.
«Я не верю своим глазам! Сам Дава в моем лифте, да еще и с пакетами! Как такое вообще возможно?! Любимый мой, наконец-то вместе», — говорит на видео Бузова.
До этого певица неоднократно называла Манукяна своим мужем, а их пару — семьей. Некоторые поклонники уверены, Ольга и Давид уже давно поженились, просто скрывают это от общественности.
Ольга Бузова рассказала о своих отношениях с Давидом Манукяном в декабре 2019-го. До этого девушка несколько лет провела в одиночестве, развивая карьеру и восстанавливаясь после развода с Дмитрием Тарасовым. Некоторые поклонники певицы уверены, что роман с Манукяном — просто удачный пиар-ход. Но пара опровергает эти слухи и постоянно выставляет романтические видео и фото. Давид публично признается в любви к Ольге, дарит ей роскошные подарки и не стесняется говорить о своих чувствах.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Дава расстался с бывшей возлюбленной.
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