Самарские выпускники сравнили проход брига под алыми парусами с началом новой жизни

Шоу «Алые паруса» привлекло к экранам телевизоров выпускников по всей России. Молодые люди и девушки собрались вместе, чтобы отпраздновать важный этап своей жизни — окончание школы или вуза. Как рассказала 5-tv.ru выпускница 2020 года Дарья Третьякова, шоу навеяло красивую аллегорию, что парусник, скользящий по акватории Финского залива — это как вчерашние школьники входят в студенчество.

«Мы сегодня собрались с ребятами, чтобы посмотреть „Алые паруса“, ведь они посвящены именно нам, выпускникам. Мне очень понравилась задумка этой программы. Все-таки парусник, идет по реке в новую жизнь. И у нас тоже начинается новая глава жизни. Мне понравились очень красивые фейерверки, представления. Жаль, конечно, что мы не можем это увидеть лично, но, может быть, так даже и лучше, что мы собрались небольшой компанией. Атмосферно и душевно!» — поделилась эмоциями девушка.

Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Финского залива

«Алые паруса» — это кульминация Всероссийского выпускного, который объединяет тысячи молодых людей и девушек по всей стране. Легендарное шоу проводится в Санкт-Петербурге с 27 июня 1968 года. Оно было поставлено по мотивам одноименной повести Александра Грина. В 2020 году праздник впервые в истории проходит в телевизионном и онлайн-форматах. Трансляция велась в эфире Пятого канала и на сайте 5-tv.ru.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru показывал, как группа «Звери» выдала финальный аккорд в праздничном концерте «Алых парусов».