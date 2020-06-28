«У меня самая экстремальная и захватывающая часть»: героиня Ассоль о своей роли в «Алых парусах»

Роль главной героини знаменитой повести Александра Грина «Алые паруса», вдохновившего создателей одноименного шоу, которое стало фин анальной частью Всероссийского выпускного, исполнили сразу несколько артистов. Девушка, ждущая с детства своего возлюбленного на прекрасном паруснике, сначала показана совсем маленькой девочкой, после зрители видят ее взросление. Одна из исполнительниц роли Ассоль в юности Валерия Вершинина поделилась с 5-tv.ru впечатлениями от участия в грандиозном шоу. По словам актрисы, она появляется перед публикой в самый экстремальный момент.

Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Финского залива

«Я исполняю роль бегущей по воде. Да, у меня часть самая экстремальная и самая завораживающая. „Алые паруса“ — это невероятное событие, потому что это воплощается сказка, и мы на самом деле себя ощущаем в ней. Роль этой девочки, которая росла, росла, выросла и увидела, наконец, этот долгожданный корабль, побежала к нему, несмотря ни на какие преграды, чувства, которые испытывали мы с вами, они необыкновенны. Эта задумка изначально казалась даже абсолютно невероятной. У каждой девочки, которая исполняет роль Ассоль, горят глаза, и она верит в чудо», — поделилась Валерия.

Праздник «Алые паруса» стал кульминацией Всероссийского выпускного и объединил не только вчерашних школьников, но и студентов. Шоу «Алые паруса — 2020» прошло в телевизионном и онлайн-форматах. Трансляцию вел Пятый канал и сайт 5-tv.ru.

В концерте, посвященном празднику, приняли участие Светлана Сурганова, Дима Билан, Вера Брежнева, рэпер ST, группы IOWA и «Звери». Завершилось легендарное шоу выходом брига «Россия» под алыми парусами в акваторию Финского залива Балтийского моря. Это выдающееся зрелище транслировал 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие эмоции испытала во время «Алых парусов» Светлана Сурганова.