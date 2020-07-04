«Время карликов»: Регина Мянник высмеяла «бузовщину»

Актриса Регина Мянник записала видео, где высказала свою точку зрения по поводу современной культуры. Мянник рассказала, что Пушкин, Пастернак, Цветаева и Чехов больше никогда не родятся, потому что есть Ольга Бузова.

«Бузовщина — это время харкнувшее в будущее. Всё! Прощайте, величие и требовательность, как в искусстве, так и в мысли; прощайте, стремления познавать и совершенствоваться; прощай, великая литература, музыка, наука, поэзия! Не будет великих для познания себя, а только равные посредственности для самоидентификации», — написала Регина Мянник.

«Бузовщина», по мнению Мянник, — это смерть всему талантливому и прекрасному. И поэтому будущее определено. При этом, рассказала актриса, Бузова здесь ни при чем, она лишь «проект для оболванивания и отупления страны».

«И таких посредственных было много во все времена, но никогда умные, думающие сообщества — страны, государства, пассионарные умы — не делали их ориентирами для подражания и не выставляли напоказ, определяя потентность в ту или иную эпоху развития общества, потентность всей страны и ее людей, где царствует эстетика упадка, настроения безнадежности и мистического эротизма», — продолжила речь Регина Мянник.

Свой манифест «Время карликов» актриса Регина Минник записала на видео. На кадрах она едет в машине, на фоне звучит «Симфония № 7» Бетховена. С мнением актрисы многие согласились:

«Верно, верно, верно. Карлики рулят, к сожалению, и под себя равняют мир…»

«Как сказано верно! Регина прямо в точку!»

«Мишура отойдет. Время точки расставит. Клона истины нет, как растет я не знаю. Очень редко при жизни, мы талант замечаем», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о признании Регины Мянник в том, как на самом деле умер ее муж.