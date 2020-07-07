Погодные аномалии проверяют россиян на прочность: где ожидают изнуряющую жару

Эфирная новость 63

Жители Красноярского края до сих пор не могут прийти в себя после урагана, который унес жизни двух человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, 5-tv.ru

Тема:
Погода

Аномальная жара накроет сразу несколько регионов России.

До 40 градусов — в Саратовской, Ростовской и Астраханской областях, от зноя уже изнемогают Центральное Черноземье, Калмыкия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Там — предупреждают синоптики — сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

Погодные аномалии проверяют на прочность и Красноярский край. Увеличилось число жертв мощного урагана. В больнице скончался мужчина, который получил травмы на озере Маслеево

На побережье был развернут целый палаточный городок туристов, и ночью он оказался в эпицентре непогоды. Штормовой ветер ломал вековые сосны, часть их которых рухнула на палатки и автомобили. В одной из них находились мать с ребенком, женщина погибла на месте. Девочку спасли.

Возбуждено уголовное дело, обвинение может быть предъявлено руководству базы отдыха за ненадлежащее оказание услуг.

А в Забайкалье ветер был такой силы, что сносило фуры с дороги. Выпал град размером с перепелиное яйцо. У некоторых фермеров уничтожен урожай.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за мощного урагана один человек погиб и четверо пострадали в палаточном лагере под Красноярском.

Тема:
Погода
6 июл
В каких регионах России ожидают аномальную жару?
5 июл
Из-за мощного урагана один человек погиб и четверо пострадали в палаточном лагере под Красноярском
4 июл
Откуда взялось в Подмосковье напоминающее торнадо облако-воронка
4 июл
Джиган показал, как вместе с детьми и Самойловой спасается от ливня
4 июл
Для кого опасна переменчивая погода в июле — отвечает врач
4 июл
Ульянов день. Как не разбежаться со своим суженым и спасти отношения 4 июля?
3 июл
Под Красноярском электричество и интернет отключились во время проведения ЕГЭ
3 июл
Экстремальная жара и грозы ждут Центральную Россию с 3 по 5 июля
3 июл
Тысячи людей остались без света в Красноярском крае из-за шторма
1 июл
Упавшие деревья и реки во дворах: Как Петербург переживает последствия шторма?

Читайте также

+15° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
71.34
0.84 80.56
1.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:22
Когда состоится торжественная церемония награждения «Зенита», ставшего Чемпионом РФ
3:44
В России могут смягчить правила продажи алкоголя
3:22
Погодные аномалии проверяют россиян на прочность: где ожидают изнуряющую жару
3:02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
2:33
И снова конфуз: Ольгу Бузову высмеяли в сети за вопиющую безграмотность
2:11
Восемь машин уничтожены в результате серьезного пожара в Петербурге —видео

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
Ночь на Ивана Купала. Что можно и нельзя делать 6 и 7 июля?
«Вам идет малыш на руках»: Корчевников поделился трогательным снимком

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок