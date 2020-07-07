Погодные аномалии проверяют россиян на прочность: где ожидают изнуряющую жару
Жители Красноярского края до сих пор не могут прийти в себя после урагана, который унес жизни двух человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, 5-tv.ru
Аномальная жара накроет сразу несколько регионов России.
До 40 градусов — в Саратовской, Ростовской и Астраханской областях, от зноя уже изнемогают Центральное Черноземье, Калмыкия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Там — предупреждают синоптики — сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.
Погодные аномалии проверяют на прочность и Красноярский край. Увеличилось число жертв мощного урагана. В больнице скончался мужчина, который получил травмы на озере Маслеево
На побережье был развернут целый палаточный городок туристов, и ночью он оказался в эпицентре непогоды. Штормовой ветер ломал вековые сосны, часть их которых рухнула на палатки и автомобили. В одной из них находились мать с ребенком, женщина погибла на месте. Девочку спасли.
Возбуждено уголовное дело, обвинение может быть предъявлено руководству базы отдыха за ненадлежащее оказание услуг.
А в Забайкалье ветер был такой силы, что сносило фуры с дороги. Выпал град размером с перепелиное яйцо. У некоторых фермеров уничтожен урожай.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за мощного урагана один человек погиб и четверо пострадали в палаточном лагере под Красноярском.
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