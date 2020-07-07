В Москве из-за сильного ветра и грозы, обрушившихся на столицу вечером 7 июля, обвалилась часть крыши станции «Тушинская» Московского центрального диаметра-2.

Очевидцы выложили в сеть кадры, на которых видны повреждения навеса на платформе в сторону станции «Нахабино». По предварительной информации, пострадавших нет.

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Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Центральной пригодной пассажирской компании», аварийные бригады уже направлены на восстановление конструкции. На движение поездов обрушение не повлияло.

Ранее 5-tv.ru писал про облако, напоминающее торнадо, замеченное в Подмосковье.