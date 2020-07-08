Сорванные крыши, искореженные автомобили: видео последствий мощного урагана в РФ

Европейская часть России приходит в себя после мощного урагана. Сильный ветер крушил все на своем пути — по улицам летали торговые палатки, со зданий сорваны крыши, сотни домов остались без электричества. Молнии били настолько часто, что происходящее было похоже на световое шоу.

Улицы в городах сейчас напоминают поле боя. Ксения Солдатова — о последствиях разгула стихии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число жертв мощного урагана увеличилось в Красноярском крае.