Сорванные крыши, искореженные автомобили: видео последствий мощного урагана в РФ

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В регионах устраняют разрушения, нанесенные мощным ветром и сильнейшими ливнями.

Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Европейская часть России приходит в себя после мощного урагана. Сильный ветер крушил все на своем пути — по улицам летали торговые палатки, со зданий сорваны крыши, сотни домов остались без электричества. Молнии били настолько часто, что происходящее было похоже на световое шоу.

Улицы в городах сейчас напоминают поле боя. Ксения Солдатова — о последствиях разгула стихии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число жертв мощного урагана увеличилось в Красноярском крае. 

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