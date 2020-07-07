Битва за урожай: как сирийские пожарные спасают свои земли от огня — видео

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Дейр-эз-Зор — частично захваченный боевиками и осажденный долгое время — натерпелся огня войны сполна.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Как бороться с огнем в самых экстремальных условиях — такого опыта не занимать сирийским пожарным.

Во время войны им приходилось под градом пуль тушить взорванные террористами дома и мосты. Но и с наступлением мира спасатели не сидят без дела — в освобожденном Дейр-эз-Зоре отряд готовится к новой битве — за урожай.

В стране начинается пожароопасный период — стоит 40-градусная жара.

Из Сирии передает Семен Еремин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные обеспечивают безопасность трассы М-4 в Сирии.

Тема:
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