Битва за урожай: как сирийские пожарные спасают свои земли от огня — видео
Дейр-эз-Зор — частично захваченный боевиками и осажденный долгое время — натерпелся огня войны сполна.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Как бороться с огнем в самых экстремальных условиях — такого опыта не занимать сирийским пожарным.
Во время войны им приходилось под градом пуль тушить взорванные террористами дома и мосты. Но и с наступлением мира спасатели не сидят без дела — в освобожденном Дейр-эз-Зоре отряд готовится к новой битве — за урожай.
В стране начинается пожароопасный период — стоит 40-градусная жара.
Из Сирии передает Семен Еремин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные обеспечивают безопасность трассы М-4 в Сирии.
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