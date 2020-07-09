Следователи обыскивали квартиру губернатора Хабаровского края Сергей Фургала, задержанного 9 июля по подозрению в организации убийств бизнесменов, еще в 2004 году — в ходе расследования расстрела предпринимателя Романа Сандалова. Тогда дома у будущего главы региона были найдены патроны, аналогичные тем, которыми был убит предприниматель — в Сандалова стреляли из карабина «Сайга» в октябре 2004, через несколько дней он скончался в больнице.

Как сообщает РЕН ТВ, детали конфликта на суде рассказал бизнесмен Павел Кузнецов, проходивший по делу свидетелем. Согласно его показаниям, все началось, когда Сандалову стало известно, что сотрудники принадлежащей Фургалу металлобазы «МИФ-Хабаровск» не заплатили за очередную партию металла. Он предложил Кузнецову вывезти металл, что и было сделано. В этот же день, как утверждал свидетель, его похитили и отпустили только после признания о месте нахождения металла. По словам Кузнецова, он боялся, что из-за конфликта с ним будет «разбираться» лично Фургал.

Кроме того, в 2008 году в правоохранительные органы явился с повинной киллер Владимир Журавлев. Он сообщил, что указание «разобраться» с Сандаловым давал именно Сергей Фургал. В пользу этой версии говорил и тот факт, что в день преступления Фургал связывался с убийцей по телефону.

Однако, несмотря на наличие очевидных доказательств, в приговоре суда материалы с показаниями против Фургала и результаты обыска в его квартире не фигурируют.

Теперь же, в 2020 году, как утверждают следователи, им удалось собрать доказательства по нескольким эпизодам преступной деятельности губернатора Хабаровского края.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Сергей Фургал был задержан 9 июля около своего дома и отправлен самолетом из Хабаровска в Москву. Его подозревают в причастности к убийству сразу нескольких предпринимателей в 2004–2005 годах.