«Они как-то прорвались во власть»: политолог о деле Фургала

Помимо Сергея Фургала в Хабаровском крае у власти есть много людей с криминальным прошлым. Об этом рассказал доктор политических наук Илдус Ярулин. Он также подчеркнул, что в деле губернатора региона остается множество вопросов, в частности, как люди, нарушавшие закон, пришли к власти.

«Надо отметить, что среди тех, кто прошел в краевую и городскую думу (а это все, практически, представители ЛДПР) очень много людей с мутным криминальным прошлым — связанным и с „Амурсталью“, и с „Торэксом“, и с теми структурами, которые заготавливали металл. Они как-то прорвались во власть. Что называется, „гоп-стайл“ у нас сейчас. Они вроде не откровенные уголовники, но так или иначе связаны с нарушением закона», — заметил Ярулин.

Наряду с этим он отметил, что история судимости водителя Фургала известна в регионе давно, но ей не придают большого значения. А вот сами чиновники с темными пятнами на биографиях вызывают вопросы. Почему Фургала взяли именно сейчас, хотя подозрения были и раньше, остается неизвестным.

«Как можно было три срока быть депутатом Госдумы, если это все было известно? И перед губернаторскими выборами почему это не всплыло? Значит, кому-то это выгодно было», — заметил политолог.

Также он отметил, что делать выводы из истории задержания губернатора рано, так как его только везут в Москву в суд. По его мнению, следует обратить внимание на два предстоящих момента: будет ли Фургал освобожден от занимаемой должности указом президента, и кого поставят исполняющим обязанности главы региона на его место. Сергей Фургал за два года работы в Хабаровской области успел составить о себе хорошее впечатление, заметил политолог.

«За время своего пребывания у власти, почти два года, будет в сентябре, он, может быть, не добился каких-то успехов серьезных, но и провалов серьезных не было. Но то, что он не успел „забронзоветь“, то, что он спокойно обращается с людьми, отвечает в Instagram, снискало ему определенную славу, что называется, „народного губернатора“. На фоне забронзовевших бонз он выглядит очень человечно, и к нему очень хорошее отношение», — обратил внимание Ярулин.

Преступления, которые инкриминируют хабаровскому губернатору, относятся к 2004–2005 годам. Сегодня Сергей Фургал был задержан по подозрению в убийстве и организации покушений на убийство. Его везут в столицу, где ему будут предъявлены обвинения. Ранее 5-tv.ru раскрывал детали преступлений, которые вменяют дальневосточному чиновнику.