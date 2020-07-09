«Прощать не за что»: Семья Захарова отреагировала на отрицание виновности Ефремова в ДТП

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Карина Бернтгольц
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Комментарий родственников погибшего передал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

«Прощать не за что»: Семья Захарова отреагировала на отрицание виновности Ефремова в ДТП

Фото: ТАСС / Красильников Станислав

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат родственников Сергея Захарова, который погиб в московском ДТП с российским актером Михаилом Ефремовым, передал реакцию семьи умершего на недавнее заявление звезды. Накануне правозащитник артиста Эльман Пашаев сообщил, что Ефремов отказался признавать себя виновным в смертельной аварии.

«Так как господин Ефремов более не признает свою вину в ДТП, совершенном 8 июня со смертельным исходом, унесшим жизнь Сергея Захарова, то прощать Михаила Ефремова не за что. Также при таких обстоятельствах речь о компенсациях не должна иметь место по определению. Тем более, что и до этого мы всегда отказывались от любых денежных возмещений со стороны Михаила Ефремова», — процитировал Александр Добровинский высказывание близких Захарова.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев утверждал, что расследование уголовного дела еще продолжается. Он также, не вдаваясь в подробности, сообщил, что актер отказался признавать себя виновным в смертельном ДТП. По словам Пашаева, в аварии, в которой погиб курьер Сергей Захаров, участвовала машина Ефремова, а в салоне актер мог быть и не один.

Ранее Михаил Ефремов неоднократно предлагал компенсацию ущерба семьи Захарова, однако родственники погибшего отказывались от получения денежных средств. Они не раз подчеркивали, что намерены отстоять свою правоту в суде.

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