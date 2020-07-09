«Прощать не за что»: Семья Захарова отреагировала на отрицание виновности Ефремова в ДТП
Комментарий родственников погибшего передал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.
Фото: ТАСС / Красильников Станислав
Адвокат родственников Сергея Захарова, который погиб в московском ДТП с российским актером Михаилом Ефремовым, передал реакцию семьи умершего на недавнее заявление звезды. Накануне правозащитник артиста Эльман Пашаев сообщил, что Ефремов отказался признавать себя виновным в смертельной аварии.
«Так как господин Ефремов более не признает свою вину в ДТП, совершенном 8 июня со смертельным исходом, унесшим жизнь Сергея Захарова, то прощать Михаила Ефремова не за что. Также при таких обстоятельствах речь о компенсациях не должна иметь место по определению. Тем более, что и до этого мы всегда отказывались от любых денежных возмещений со стороны Михаила Ефремова», — процитировал Александр Добровинский высказывание близких Захарова.
Ранее Михаил Ефремов неоднократно предлагал компенсацию ущерба семьи Захарова, однако родственники погибшего отказывались от получения денежных средств. Они не раз подчеркивали, что намерены отстоять свою правоту в суде.
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