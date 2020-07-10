Неизвестные похитили Ольгу Бузову в центре Москвы
Фанаты приняли происшествие за «свадебный ритуал», организованный избранником певицы.
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Фото, видео: Instagram @buzova86, @davabuziki_m
Неизвестные напали на звезду Instagram, блогера и певицу Ольгу Бузову в центре Москвы, а затем похитили, затолкнув машину. Кадры с места преступления появились в сети днем 10 июля.
Как следует из видео, Ольга в компании знакомого прогуливалась по вечерней столице в то время как внезапно возле нее остановился черный автомобиль. Из него выскочили несколько мужчин, один из которых ловко накинул на голову звезды черный мешок, затем схватил ее и вместе с подельниками попытался запихнуть в большой багажник. Запись обрывается на жутких криках артистки.
На протяжение 10 часов Бузова не выходила на связь с поклонниками, что навело их на смутные мысли: некоторые предположили, что похищение было реальным.
Под самим видео образовалась масса комментариев, где шокированные фанаты Бузовой обращались к ее возлюбленному Давиду Манукяну. Пытаясь прояснить ситуацию, они упрекали музыканта то в «черствости и безразличии к произошедшему», то в «неадекватности», раз он позволил «так глумиться над бедной девочкой».
«Блин, ну это треш. Зачем так издеваться над человеком?»
«Она не снимала сторис уже 12 часов! Что ты сделал с ней?!»
«Будем надеяться, что тик ток снимают или клип… Но я, конечно в шоке от таких приколов»,
«Может, это — армянские ритуалы? Давид, если это не предложение руки и сердца, то я разочарована…» — смело заявляли фанаты Ольги.
Впрочем, сам Манукян пока отказывается комментировать сложившуюся ситуацию.
Ранее 5-tv.ru показал трогательное видео Ольги Бузовой и Давида Манукяна, спровоцировавшее слухи о скором замужестве звезды.
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