Неизвестные похитили Ольгу Бузову в центре Москвы

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Виктория Андреева
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Фанаты приняли происшествие за «свадебный ритуал», организованный избранником певицы.

Фото, видео: Instagram @buzova86, @davabuziki_m

Тема:
Ольга Бузова

Неизвестные напали на звезду Instagram, блогера и певицу Ольгу Бузову в центре Москвы, а затем похитили, затолкнув машину. Кадры с места преступления появились в сети днем 10 июля.

Как следует из видео, Ольга в компании знакомого прогуливалась по вечерней столице в то время как внезапно возле нее остановился черный автомобиль. Из него выскочили несколько мужчин, один из которых ловко накинул на голову звезды черный мешок, затем схватил ее и вместе с подельниками попытался запихнуть в большой багажник. Запись обрывается на жутких криках артистки.

Instagram @davabuziki_m

На протяжение 10 часов Бузова не выходила на связь с поклонниками, что навело их на смутные мысли: некоторые предположили, что похищение было реальным.

Под самим видео образовалась масса комментариев, где шокированные фанаты Бузовой обращались к ее возлюбленному Давиду Манукяну. Пытаясь прояснить ситуацию, они упрекали музыканта то в «черствости и безразличии к произошедшему», то в «неадекватности», раз он позволил «так глумиться над бедной девочкой».

«Блин, ну это треш. Зачем так издеваться над человеком?»

«Она не снимала сторис уже 12 часов! Что ты сделал с ней?!»

«Будем надеяться, что тик ток снимают или клип… Но я, конечно в шоке от таких приколов»,

«Может, это — армянские ритуалы? Давид, если это не предложение руки и сердца, то я разочарована…» — смело заявляли фанаты Ольги.

Впрочем, сам Манукян пока отказывается комментировать сложившуюся ситуацию.

Ранее 5-tv.ru показал трогательное видео Ольги Бузовой и Давида Манукяна, спровоцировавшее слухи о скором замужестве звезды.

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