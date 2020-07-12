Марк Рудинштейн подсчитал, сколько семья жертвы ДТП с Ефремовым зарабатывает на телешоу

Известный кинопродюсер, создатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн подсчитал, сколько может зарабатывать семья погибшего в ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым, участвуя в телешоу. Он не верит словам родственников Сергея Захарова, что на скандальные программы они ходят безвозмездно.

«Нет, то, что они ходят не бесплатно по тв-шоу, это понятно. На эти программы никто бесплатно не ходит. Даже я. Другое дело, сколько им платят», — сказал Рудинштейн в интервью KP.RU.

По словам продюсера, каждый член многочисленной семьи Захарова, скорее всего, получает по 350 тысяч рублей.

«Обычно на ток-шоу платят миллион за большого героя. А тут просто миллион разбили на всех родственников. Я слава Богу „собаку съел“ на этих ток-шоу, знаю их закулисье», — поделился Рудинштейн.

При этом он не осуждает потерявшую кормильца семью за такой способ заработать.

«Для них с «паршивой овцы хоть шерсти клок», — высказал мнение продюсер.

Как ранее писал 5-tv.ru, накануне адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил, что признанные потерпевшими родственники жертвы «пьяного» ДТП потребовали от актера компенсации в 40 миллионов рублей.