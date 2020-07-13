Видео: После смертельного ДТП Ефремов пытался «договориться» с полицейскими
Авария произошла 8 июня в Москве. Автомобиль артиста вылетел на встречную полосу и протаранил машину курьера Сергея Захарова. Водитель отечественной машины погиб.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov, Россия-1
После смертельной аварии в центре Москвы 8 июня известный российский артист Михаил Ефремов пытался решить вопрос, пытаясь подкупить сотрудников полиции, прибывших на место ДТП. Ведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева опубликовала в своем Telegram-канале ролик, на котором запечатлен момент, когда Ефремов пытается «договориться» со стражами порядка.
На записи видно, как полицейский заполняет протокол на Ефремова, а за кадром слышно, как Михаил Ефремов говорит: «Давайте я сейчас уйду, а потом заплачу вам все деньги». После, уже во время медицинского освидетельствования артист показывает средний палец на камеру.
Суд над Михаилом Ефремовым запланирован на 9 августа. Юристы утверждают, что ему не удастся избежать тюрьмы.
57-летний курьер Сергей Захаров умер от травм, полученных в результате ДТП. 8 июля в Москве в его автомобиль врезалась машина, за рулем которой был актер Михаил Ефремов. По результатам медосвидетельствования, Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, адвокат Ефремова заявлял, что собирается добиваться в суде оправдания актера и намекал на существование неких «сенсационных» доказательств.
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