«Все интересное будет в суде»: Пашаев о линии защиты Ефремова

Адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльман Пашаев дал эксклюзивное интервью 5-tv.ru после ознакомления с материалами дела о «смертельном» ДТП в центре столицы с участием звезды. Правозащитник отметил, что ничего нового в документах для себя не обнаружил. Защита будет строиться по прежней линии.

«Ничего нового, все интересное будет в суде. Защита будет прежней», — заверил юрист.