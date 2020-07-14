«Все интересное будет в суде»: Пашаев о линии защиты Ефремова

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 79

Адвокат российского актера дал интервью 5-tv.ru после ознакомления с материалами дела.

Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльман Пашаев дал эксклюзивное интервью 5-tv.ru после ознакомления с материалами дела о «смертельном» ДТП в центре столицы с участием звезды. Правозащитник отметил, что ничего нового в документах для себя не обнаружил. Защита будет строиться по прежней линии.

«Ничего нового, все интересное будет в суде. Защита будет прежней», — заверил юрист.

Ранее правозащитник акцентировал внимание, что в момент аварии актер явно был не в себе, поэтому «абсолютно ничего не помнит». Вместе с тем Эльман Пашаев напомнил, что обвинительный приговор Михаилу Ефремову может вынести только суд, следовательно, окружающим стоит быть осторожнее в своих догадках. В свою очередь сам актер вину в причастности к смерти человека не признает.

Тема:
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