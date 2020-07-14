«Все интересное будет в суде»: Пашаев о линии защиты Ефремова
Адвокат российского актера дал интервью 5-tv.ru после ознакомления с материалами дела.
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Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов, 5-tv.ru
Адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльман Пашаев дал эксклюзивное интервью 5-tv.ru после ознакомления с материалами дела о «смертельном» ДТП в центре столицы с участием звезды. Правозащитник отметил, что ничего нового в документах для себя не обнаружил. Защита будет строиться по прежней линии.
«Ничего нового, все интересное будет в суде. Защита будет прежней», — заверил юрист.
Ранее правозащитник акцентировал внимание, что
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