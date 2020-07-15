Десятки российских городов приходят в себя после мощного урагана. Стихия обрушилась на центральную часть страны. В столице порывами ветра повалило деревья. В нескольких районах Подмосковья повреждены десятки машин, аварийные службы всю ночь расчищали дороги.

В Саратовской области ураган практически перевернул вверх дном город Балаково. Сильный ветер вырывал с корнем деревья, срывал крыши с домов и разворачивал на дороге машины. Это кадры последствия стихии. Как минимум четыре человека пострадали — у них ушибы и порезы от осколков стекла. Кроме того, оборваны провода электропередачи, несколько районов города обесточены.

Резко испортилась погода в Краснодарском крае. В районе Сочи образовался смерч, который напугал отдыхающих. Во всем регионе объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. За два часа в Краснодарском крае выпала месячная норма осадков.