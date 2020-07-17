Голодающие жители поселка в сирийском Алеппо получили гумпомощь от российских военных

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Населенный пункт Хардетнин серьезно пострадал из-за боевиков. Сейчас люди даже с трудом могут достать питьевую воду.

Фото, видео: ТАСС / Кильсинбаев Рустам, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский поселок Хардетнин в провинции Алеппо. Его от террористов освободили одним из последних. Поэтому инфраструктура там сейчас до сих пор в руинах. Достать пропитание и даже питьевую воду людям негде. Многие, особенно многодетные семьи, еле сводят концы с концами. Поэтому помощь от России стала для них настоящим спасением.

«Вы даже представить не можете, как мы ждем каждый ваш приезд. Большую семью прокормить сложно. И эти продукты как раз и помогут нам продержаться. Видите, как много народу собралось! У каждого в семье старики, дети. И все они, все мы благодарны России за помощь», — говорит жительница селения Хардетнин Дарина.

Продуктовые наборы российские военные доставили и в поселения на левом берегу реки Евфрат — в провинцию Эль-Хасеке. Жителям раздали самое необходимое: рис, муку, сахар, чай и консервы. Первыми помощь получили ученики сельских школ.

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