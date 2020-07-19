В США испугались запрета на вывоз зерна из России
По словам журналиста National Interest, РФ может использовать ограничения экспорта пшеницы как «политическое оружие».
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Фото, видео: ТАСС / Christian Spicker via www.imago-images.de, 5-tv.ru
В Соединенных Штатах испугались запрета на вывоз зерна из России. Как отметил журналист издания National Interest, РФ может манипулировать ограничением экспорта пшеницы как «политическим оружием», что не может не вызывать обеспокоенность.
Автор статьи пишет, что Россия уже к 2028 году сможет держать под контролем 20% мирового экспорта зерна. По мнению журналиста, глобальное потепление, а также лесные пожары и засуха приведут к тому, что РФ станет более мощной «зерновой державой». Некоторые страны могут быть более уязвимыми и обрести зависимость от российских поставок пшеницы.
«Еще большее беспокойство, чем ограничение российского экспорта во время кризиса, вызывает возможность ограничения российского экспорта для политического давления. Россия может превратить экспорт пшеницы в оружие для давления на страны, в которых вызванная климатическими изменениями необеспеченность продовольствием не оставит им выбора», — говорится в статье.
Американский журналист не обошел вниманием и квоту на экспорт зерна из-за угрозы распространения коронавируса. Согласно его оценкам, Турция, Египет и Бангладеш были вынуждены в срочном порядке заняться поисками источников пополнения резервов.
В 2020 году Россия в связи с пандемией коронавируса впервые с 2010 года приостановила поставки зерна на мировой рынок. Минсельхоз объяснил необходимость введенных мер целью обеспечения внутренних потребностей страны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто помогает российскому экспорту выдержать финансовую оборону.
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