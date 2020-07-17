Бузова рассказала подробности своего недавнего «похищения»

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Алиса Старжевская
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Новость, как оказалось, приятно удивила поклонников певицы.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова стала жертвой «похищения» вечером 9 июля. В интернете активно начало распространяться видео, на котором двое молодых людей похищают Бузову. И вот спустя практически неделю певица объяснила случившееся на своей странице в Instagram.

Сразу после информации о похищении Бузова не проявляла никакой интернет активности в течение 20 часов, но на следующее утро она все-таки вышла на связь и пообещала рассказать все подробности в понедельник. Однако в понедельник поклонники так и не дождались объяснений от звезды, и вот спустя больше чем неделю Бузова все-таки рассказала, что же случилось в ту ночь.

Instagram @buzova86

Оказалось, похитителями стали музыканты Джаро и Ханза, а само видео — часть клипа и реклама нового трека. В середине видео можно даже услышать кусок совместной композиции. Молодые люди якобы похитили Бузову с целью уговорить на совместный трек, и певица спрашивает у поклонников, стоит ли записать композицию?

«Мои хорошие, тут такое дело — меня, как Вы уже поняли, успели похитить, вернуть и теперь требуют записать фит. Что думаете??? Берем ребят под крыло вроде хорошие», — пишет певица на своей странице в Instagram.

Фанаты Бузовой тут же отреагировали на такую новость. Большая часть из них обрадовалась будущей композиции, по их словам это отличная идея, и Ольге непременно стоит соглашаться на запись. Другие отметили, что рады, что все кончилось хорошо, ведь они очень переживали за состояние артистки.

Однако третья часть фанатов негативно отнеслась в подобному пиару, отметив, что это «тупо хайп».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова в очередной раз отказалась от лифчика, чем вызвала недоумение и ироничную реакцию у своих поклонников.

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