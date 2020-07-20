Американский рэпер и кандидат в президенты Канье Уэст провел первую встречу с избирателями и буквально шокировал публику. Уэст появился театрально — в бронежилете и тут же обвинил демократов в подстрекательстве к уличным беспорядкам. Далее его речь походила больше на набор несвязных мыслей. Он то цитировал библию, то ругался. А в какой-то момент начал рыдать, вспоминая историю своего рождения — оказалось, что отец Уэста не хотел ребенка.

«Моя мать спасла мне жизнь. Не было бы Канье Уэста, потому что мой отец был слишком занят», — разрыдался муж Ким Кардашьян.

После чего Уэст заявил, что хочет поддержать американских матерей — выплатив им по одному миллионом долларов на ребенка.

Напомню рэп-исполнитель зарегистрирован как независимый кандидат. Эксперты оценивают шансы Уэста на победу как низкие, хотя миллионы американцев заявили, что в ноябре будут голосовать за такого президента.