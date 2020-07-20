Как в Кремле прокомментировали митинги в Хабаровске в поддержку Фургала?

|
Алина Потёмкина
64

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что по делу задержанного губернатора пока ведется следствие.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон

Тема:
Арест Сергея Фургала

В Кремле не считают митингующих в Хабаровском крае в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала провокаторами, проплаченными командой опального чиновника. Об этом заявил журналистам во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что по делу ведется следствие.

«Нет, мы об этом не говорим. Мне в целом нечего добавить по ситуации с Фургалом. Вы знаете, что ведется следствие. Больше нечего добавить. Если отвечать на ваш вопрос, то ответ — нет», — сказал Песков.

В Хабаровском крае с 11 июля периодически проходят несанкционированные митинги в поддержку губернатора региона Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, имевших место в 2004–2005 годах. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, на акции 18 июля в Хабаровске собрались до десяти тысяч человек. Мероприятие прошло спокойно. Задержаний не было. Сотрудники полиции раздавали участникам митинга маски.

Тема:
Арест Сергея Фургала
20 июл
Владимир Путин назвал имя врио Хабаровского края
18 июл
В Хабаровске на акции в поддержку Фургала собрались до 10 тысяч человек
17 июл
Песков рассказал о ситуации с руководством Хабаровским краем
17 июл
Трутнев анонсировал скорое назначение врио губернатора Хабаровского края
16 июл
Выживший бизнесмен из дела хабаровского губернатора Фургала сделал заявление
16 июл
Фото: Фургал в Москве тайно встречался с предполагаемым организатором убийств
16 июл
СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств
16 июл
Адвокат рассказал об отношении Сергея Фургала к акциям в его поддержку
16 июл
Назвавший себя «обезьяной в клетке» Фургал пожаловался на «плохую ауру» в СИЗО
16 июл
Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края

Читайте также

+25° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
71.96
0.25 82.39
0.71
Рейтинг знаков зодиака, готовых дать второй шанс любимому

Последние новости

15:29
Умер популярнейший ведущий прогноза погоды Александр Беляев
15:29
Как это переводится? Изи-изи тест по английскому языку
15:28
Путин заложил новые десантные корабли в Керчи — видео
15:20
Беда не приходит одна: Гарик Харламов потерял бизнес из-за проблем с налоговой
15:11
На филолога Гасана Гусейнова просят завести уголовное дело — интервью
15:04
Фургал снят с должности главы Хабароского края «в связи с утратой доверия»

Сейчас читают

Рейтинг знаков зодиака, готовых дать второй шанс любимому
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок