Как в Кремле прокомментировали митинги в Хабаровске в поддержку Фургала?

В Кремле не считают митингующих в Хабаровском крае в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала провокаторами, проплаченными командой опального чиновника. Об этом заявил журналистам во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что по делу ведется следствие.

«Нет, мы об этом не говорим. Мне в целом нечего добавить по ситуации с Фургалом. Вы знаете, что ведется следствие. Больше нечего добавить. Если отвечать на ваш вопрос, то ответ — нет», — сказал Песков.

В Хабаровском крае с 11 июля периодически проходят несанкционированные митинги в поддержку губернатора региона Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, имевших место в 2004–2005 годах. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, на акции 18 июля в Хабаровске собрались до десяти тысяч человек. Мероприятие прошло спокойно. Задержаний не было. Сотрудники полиции раздавали участникам митинга маски.