Как в Кремле прокомментировали митинги в Хабаровске в поддержку Фургала?
Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что по делу задержанного губернатора пока ведется следствие.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон
В Кремле не считают митингующих в Хабаровском крае в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала провокаторами, проплаченными командой опального чиновника. Об этом заявил журналистам во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что по делу ведется следствие.
«Нет, мы об этом не говорим. Мне в целом нечего добавить по ситуации с Фургалом. Вы знаете, что ведется следствие. Больше нечего добавить. Если отвечать на ваш вопрос, то ответ — нет», — сказал Песков.
В Хабаровском крае с 11 июля периодически проходят несанкционированные митинги в поддержку губернатора региона Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, имевших место в 2004–2005 годах. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, на акции 18 июля в Хабаровске собрались до десяти тысяч человек. Мероприятие прошло спокойно. Задержаний не было. Сотрудники полиции раздавали участникам митинга маски.
- 20 июл
- Владимир Путин назвал имя врио Хабаровского края
- 18 июл
- В Хабаровске на акции в поддержку Фургала собрались до 10 тысяч человек
- 17 июл
- Песков рассказал о ситуации с руководством Хабаровским краем
- 17 июл
- Трутнев анонсировал скорое назначение врио губернатора Хабаровского края
- 16 июл
- Выживший бизнесмен из дела хабаровского губернатора Фургала сделал заявление
- 16 июл
- Фото: Фургал в Москве тайно встречался с предполагаемым организатором убийств
- 16 июл
- СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств
- 16 июл
- Адвокат рассказал об отношении Сергея Фургала к акциям в его поддержку
- 16 июл
- Назвавший себя «обезьяной в клетке» Фургал пожаловался на «плохую ауру» в СИЗО
- 16 июл
- Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края
Читайте также
51%
0.25 82.39
0.71
Нашли ошибку?