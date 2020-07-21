Стихийное бедствие чуть не смыло целый город на Урале — видео

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Из-за мощных ливней две реки вышли из берегов в административном центре Нижние Серги.

Фото, видео: ТАСС / JIJI PRESS; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Уральский город Нижние Серги терпит стихийное бедствие. В районном центре Свердловской области введен режим ЧС из-за наводнения. Жителей экстренно эвакуируют. Мощные ливни прошли и в соседних Челябинской и Курганской областях.

Непогода накрыла Урал вслед за изнуряющей жарой, дождей в регионе не было с начала лета. После удара стихии город Нижние Серьги Свердловской области погрузился во мрак. Из-за потопа во всем населенном пункте пришлось отключить электроэнергию. Меньше, чем за сутки в регионе выпала практически месячная норма осадков, объявлен режим ЧС.

«В начале у меня в ванне была вода, потом дома пока туда-сюда, открыла ворота — и все! Я уже выйти из ворот не могла, и из ворот меня МЧС доставали», — рассказывает одна из жительниц.

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