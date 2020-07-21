Неизвестный захватил автобус на западе Украины
ЧП произошло в центре города Луцк.
Фото: Korrespondent.net
Неизвестный захватил автобус на западе Украины. ЧП произошло в центре города Луцк. Об этом сообщает РИА Новости.
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