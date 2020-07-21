Арсенал оружия найден у сообщника террориста, захватившего заложников в Луцке

Арсенал оружия обнаружен у мужчины в Харькове, который подозревается в пособничестве Максиму «Плохому», ранее задержанному за захват заложников в Луцке. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. Также он опроверг, что кто-то из преступников был ранен.

«Сотрудники Службы безопасности Украины сейчас проводят следственные действия по факту террористического акта. Сообщники задержаны, один из них в Харькове. У него обнаружено оружие. Его ждет очень долгий тюремный срок», — сказал Аваков.

Кроме того выяснилось, что сам преступник также был вооружен.

«У него действительно был пистолет и автомат. У него действительно была одна граната боевая. Поэтому угроза была. Но сейчас все в прошлом», — сообщил глава МВД.

Как добавляет местное издание NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах, пособником террориста в Харькове оказался 43-летний украинец, которому преступник отправил посылку. Во время обыска у него нашли гранаты, пистолеты и патроны к ним.

Ранее мужчина, захвативший автобус с десятком пассажиров, отпустил людей и сам сдался правоохранителям. Никто из заложников не пострадал. 5-tv.ru публиковал видео захвата террориста в Луцке.