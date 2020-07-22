Дело о «пьяном» ДТП с Михаилом Ефремовым поступило в суд

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Светлана Шевченко
Срочная новость 29

Несколько дней назад генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Дело о «пьяном» ДТП с Михаилом Ефремовым поступило в суд

Фото: ТАСС / Пресс служба Таганского суда

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Уголовное дело о смертельном ДТП, где обвиняемым проходит заслуженный артист России Михаил Ефремов поступило в суд. Несколько дней назад генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Дата суда пока не назначена.

По версии следствия, 8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб водитель второго автомобиля.

Тема:
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