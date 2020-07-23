В МВД Украины опровергли задержание Скрипника, взявшего в заложники полицейского

В МВД Украины опровергли ранее появившуюся информацию о задержании Романа Скрипника, захватившего полицейского в заложники у суда в Полтаве.

Подтверждено только, что правоохранителя он отпустил, а сам скрылся в близлежащем лесу. Его поиски продолжаются.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в центре Полтавы у здания административного суда оперативники попытались задержать подозреваемого в угоне, но тот достал гранату и, угрожая взорвать ее, взял в заложники одного из силовиков. Начались переговоры, в ходе которых преступник обменял одного заложника на другого — более высокопоставленного.

Единственной просьбой отсидевшего за хранение и сбыт наркотиков и участвовавшего в АТО на Донбассе Романа Скрипника было не сажать его больше в тюрьму.