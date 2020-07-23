Ольга Бузова вспомнила о своем прошлом в духе а-ля «Золушка»
Известная телеведущая примерила костюм горничной, чтобы рассказать фанатам о своем опыте и вдохновить их на свершения.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Популярная телеведущая Ольга Бузова впервые поведала поклонникам о своем непростом прошлом. Сделала она это с помощью видео, на котором предстала в двух образах — горничной и светской девушки с обложки. Как призналась Бузова, она показала двух «реальных Оль» с той лишь разницей, что одна из прошлого, а другая — из настоящего.
На видео мимо Бузовой-горничной проходит успешная Бузова-знаменитость, одетая в шикарное красное платье с короной на голове. Светская львица окидывает работницу обслуживающего персонала оценивающим взглядом, а та от неожиданности роняет из рук рулон с полотенцем.
По словам телеведущей, в свое время ей тоже пришлось поработать и дворником, и уборщицей.
«Да, когда-то я действительно мыла полы и подметала улицы. Вставала в шесть утра, чтобы успеть это сделать перед институтом, и заработать маленькую, но денежку», — написала Бузова на своей странице в Instagram.
На своем примере звезда призвала подписчиков никогда не опускать руки, потому что никто не может знать, как может измениться жизнь завтра.
Бузова уверена, для того чтобы добиться успеха, нужно быть «упорным и трудолюбивым» и много «пахать». По ее признанию, она продолжает делать это по сей день.
Многие подписчики восхитились невероятным трудолюбием артистки и вдохновились ее историй успеха.
«Восхищаюсь тобой! Такая умница! Трудяжка. Всегда тепло от твоих успехов»;
«Точно надо верить в себя. Как хорошо сказала Оля»;
«Оля, вы своим примером меня вдохновляете! Спасибо!» — отреагировали на публикацию юзеры.
Однако не все поверили в сказку о «Золушке» Бузовой. Некоторые вспомнили, что звезда пришла на проект «Дом-2» в 18 лет, и поэтому решили, что историю с институтом и подработками девушка выдумала.
«Зачем это вранье придуманное, что не напишешь ради хайпа»;
«Ольга, да когда вы улицы подметали? Что же вы чушь-то пишете»;
«Какие полы перед институтом, если в 18 уже на проект пришла?» — выказали свое негодование пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, как менялся стиль Ольги Бузовой на обложках Playboy.
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