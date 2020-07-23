Ольга Бузова вспомнила о своем прошлом в духе а-ля «Золушка»

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Алиса Старжевская
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Известная телеведущая примерила костюм горничной, чтобы рассказать фанатам о своем опыте и вдохновить их на свершения.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Популярная телеведущая Ольга Бузова впервые поведала поклонникам о своем непростом прошлом. Сделала она это с помощью видео, на котором предстала в двух образах — горничной и светской девушки с обложки. Как призналась Бузова, она показала двух «реальных Оль» с той лишь разницей, что одна из прошлого, а другая — из настоящего.

На видео мимо Бузовой-горничной проходит успешная Бузова-знаменитость, одетая в шикарное красное платье с короной на голове. Светская львица окидывает работницу обслуживающего персонала оценивающим взглядом, а та от неожиданности роняет из рук рулон с полотенцем.

По словам телеведущей, в свое время ей тоже пришлось поработать и дворником, и уборщицей.

«Да, когда-то я действительно мыла полы и подметала улицы. Вставала в шесть утра, чтобы успеть это сделать перед институтом, и заработать маленькую, но денежку», — написала Бузова на своей странице в Instagram.

Instagram @buzova86

На своем примере звезда призвала подписчиков никогда не опускать руки, потому что никто не может знать, как может измениться жизнь завтра.

Бузова уверена, для того чтобы добиться успеха, нужно быть «упорным и трудолюбивым» и много «пахать». По ее признанию, она продолжает делать это по сей день.

Многие подписчики восхитились невероятным трудолюбием артистки и вдохновились ее историй успеха.

«Восхищаюсь тобой! Такая умница! Трудяжка. Всегда тепло от твоих успехов»;

«Точно надо верить в себя. Как хорошо сказала Оля»;

«Оля, вы своим примером меня вдохновляете! Спасибо!» — отреагировали на публикацию юзеры.

Однако не все поверили в сказку о «Золушке» Бузовой. Некоторые вспомнили, что звезда пришла на проект «Дом-2» в 18 лет, и поэтому решили, что историю с институтом и подработками девушка выдумала.

«Зачем это вранье придуманное, что не напишешь ради хайпа»;

«Ольга, да когда вы улицы подметали? Что же вы чушь-то пишете»;

«Какие полы перед институтом, если в 18 уже на проект пришла?» — выказали свое негодование пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, как менялся стиль Ольги Бузовой на обложках Playboy.

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