«Даром никому был не нужен»: прокомментировала Толстая первый брак Собчак

Писательница Татьяна Толстая известна своим суровым нравом, поэтому во время недавнего интервью на шоу SRSLY на YouTube ведущую интересовало ее мнение по целому ряду тем. В том числе подняли вопрос и Ксении Собчак, к которой Толстая питает особенно «теплые» чувства.

Впрочем, несмотря на эффектные эпитеты, которыми писательница наградила Собчак, сравнив ее с пиявкой, у Толстой нашлись и добрые слова на ее счет. Кроме того, она отметила и развитие в личности Ксении, случившиеся с ней за последние пару лет.

Толстая откровенно не понимает, зачем Собчак был нужен первый брак.

«Баллотируется в президенты, вышла замуж за этого бедного Виторгана, который никому даром был, как муж, не нужен», — посмеялась она.

Впрочем, положительные изменения в Ксении, которая в молодости не понимала смысла в любви и использовала только для получения с них всяческих благ, начались именно со свадьбы с Виторганом. В этом браке на свет появился наследник телеведущей, маленький Платон, отношение к которому начало положительно влиять на характер Собчак.

«Не может ничье сердце не смягчиться, глядя на такую пупуську», — с ноткой сентиментальности отметила Толстая.

Писательница убеждена, что второго своего мужа, Константина Богомолова, Собчак искренне любит, что буквально отражается на ее лице.

«Дай бог — и материнство, и любовь очеловечивают», — подытожила Толстая.

5-tv.ru ранее писал, как Виторган пошутил над Собчак под постом с фотографией их сына.