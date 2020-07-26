Праздничный салют в честь Дня ВМФ прогремел в Кронштадте — видео

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Светлана Александрова
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Артиллерийские орудия были установлены на набережной Финского залива.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День ВМФ

День Военно-морского флота в Кронштадте завершился красочным салютом. Красочное зрелище стартовало в 22.30 и продлилось десять минут. 

Специально для проведения салюта в Кронштадт из Москвы прибыл отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала Владимира Михалкина.  Фейерверки были выпущены в небо над городом-портом из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе КамАЗов.

Одновременно салют начался и в Санкт-Петербурге.  В общей сложности в небо было выпущено три тысячи фейерверков.

 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходил в Санкт-Петербурге 26 июля главный военно-морской парад.

Тема:
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