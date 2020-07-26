Праздничный салют в честь Дня ВМФ прогремел в Кронштадте — видео
Артиллерийские орудия были установлены на набережной Финского залива.
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Фото, видео: 5-tv.ru
День Военно-морского флота в Кронштадте завершился красочным салютом. Красочное зрелище стартовало в 22.30 и продлилось десять минут.
Специально для проведения салюта в Кронштадт из Москвы прибыл отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала Владимира Михалкина. Фейерверки были выпущены в небо над городом-портом из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе КамАЗов.
Одновременно салют начался и в Санкт-Петербурге. В общей сложности в небо было выпущено три тысячи фейерверков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходил в Санкт-Петербурге 26 июля главный военно-морской парад.
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