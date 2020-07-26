День Военно-морского флота в Кронштадте завершился красочным салютом. Красочное зрелище стартовало в 22.30 и продлилось десять минут.

Специально для проведения салюта в Кронштадт из Москвы прибыл отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала Владимира Михалкина. Фейерверки были выпущены в небо над городом-портом из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе КамАЗов.

Одновременно салют начался и в Санкт-Петербурге. В общей сложности в небо было выпущено три тысячи фейерверков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходил в Санкт-Петербурге 26 июля главный военно-морской парад.