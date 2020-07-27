«Столица расчленителей»: ТОП-5 самых зверских убийств в Петербурге

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Василий Заика
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Мальчик поливал кипятком мать и вырезал ножом ее органы; 41-летняя женщина убила и расчленила соседа по коммуналке; преподаватель СПбГУ расправился с возлюбленной-аспиранткой и другие жуткие убийства.

«Столица расчленителей»: ТОП-5 самых зверских убийств в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com © Nikolay Gyngazov

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку

Начиная с апреля 2019 года, Петербург потрясла череда громких и зверских убийств, жуткие подробности которых до сих пор заставляют содрогаться жителей Северной столицы. Накануне, 26 июля, произошло очередное резонансное преступление. Неуравновешенный мужчина топором разрубил на части молодую супругу. 5-tv.ru публикует ТОП-5 самых зверских убийств, вызвавших широкий общественный резонанс.

41-летняя женщина убила и расчленила своего соседа по коммуналке

Случайный прохожий вечером 5 апреля в овраге на Канонерском острове нашел пять полиэтиленовых пакетов с фрагментами человеческого тела. Жуткая находка была сверху слегка присыпана землей. По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В результате расследования в совершении преступления была изобличена нигде не работающая 41-летняя жительница Петербурга. Женщина на почве личной неприязни убила и расчленила своего 39-летнего соседа по коммунальной квартире.

12-летний мальчик поливал кипятком мать и вырезал ножом ее органы

Юный житель Красногвардейского района Петербурга в октябре 2019 года жестоко расправился с собственной матерью. В этот момент в квартире находился в стельку пьяный отец и брат-близнец малолетнего изверга. Стражи порядка выяснили, что мальчик облил женщину кипятком и начал при помощи ножа, пинцета и ножниц извлекать из нее внутренние органы. За происходящим наблюдал его брат. В определенный момент отец умственно отсталых парней пришел в себя и увидел жуткую картину. Мужчина позвонил своим родителям, а те вызвали на место полицейских.

Историк Олег Соколов застрелил и расчленил свою возлюбленную-аспирантку

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов 8 ноября 2019 года жестоко расправился со своей 24-летней возлюбленной — аспиранткой Анастасией Ещенко. Доцент на почве конфликта застрелил и потом расчленил девушку. Ее останки некоторое время хранились в квартире душегуба. 9 ноября Олега Соколова выловили из реки Мойка. В руках мужчина держал рюкзак с отрубленными конечностями своей пассии. Позднее следователи найдут в его квартире другие фрагменты тела погибшей и голову в полиэтиленовом пакете.

Расчлененное тело мужчины с грудными имплантами нашли в реке Мга в Ленобласти

Школьник из Петербурга вечером 15 июня во время купания в река Мга в Кировском районе Ленинградской области внезапно почувствовал запах разлагающейся плоти. Неподалеку одиннадцатиклассник увидел мужское тело без головы и конечностей. Прибывшие на место происшествия следователи и криминалисты обнаружили у погибшего грудные импланты.

Житель Выборгского района разрубил топором на части супругу

28-летний петербуржец в ночь на 27 июля зверски разделался с 23-летней женой, с которой планировал развестись. Тревогу забили соседи злоумышленника, обнаружив под окнами многоэтажки женское тело без головы и конечностей. Стражи порядка выяснили, что злоумышленник готовился к преступлению. Он заранее принес орудие убийства и спрятал. Во время очередного конфликта душегуб три раза ударил жену топором по голове. Мужчина отрубил погибшей голову, руки, ноги и убрал их в чемодан. Туловище благоверной он выбросил из окна на улицу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК проверяет Сергея Фургала на причастность к еще двум преступлениям.

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Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку
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