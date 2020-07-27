«Капитан, швартуй баркас!» — в Москве ливнем затопило метро «Ботанический сад» — видео

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Алина Потёмкина
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Горожане вынуждены преодолевать потоки воды даже на поверхности около подземки.

Фото, видео: ТАСС / Николай Галкин, Instagram @kuznetsova_dj, @topautoglass_service, @bek_sh1201

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Погода

Сильнейший ливень обрушился на российскую столицу и затопил станцию метро «Ботанический сад». Каскады бурлящей воды, стекающей вниз в подземку, снимали очевидцы буйства стихии и выкладывали в Instagram.

«Капитан, швартуй баркас и скидывай якорь!» — комментировали кадры с реками воды вокруг машин на парковке около метро пользователи.

Потоки воды преследовали пешеходов и снаружи. Пользовательница соцсети показала, через какие препятствия требуется пройти, чтоб оказаться на нужной стороне улицы.

«Чтобы дойти до пешеходного перехода, надо преодолеть небольшое препятствие. Я лично по стенке преодолевала. Сейчас тут нет таких смельчаков. Тут есть некий задел, но для этого нужно обладать достаточно хорошей физической формой. Сейчас мужчина нам продемонстрирует. Приблизительно так я и шла. Так что, спорт — наше все!» — бодрым голосом комментировала видео горожанка.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы предупредил москвичей о том, что грозы с ливнями продлятся до самого вечера. Граждан призвали быть осторожными и не парковать автомобили в близи деревьев и рекламных конструкций во избежание их обрушения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ливень превратил в бурлящие реки улицы Ростова-на-Дону.

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