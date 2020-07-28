Москву затопило: скандинавский циклон накрыл российскую столицу

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В настоящее время, коммунальные службы устраняют последствия стихии.

Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир, 5-tv.ru

Тема:
Погода

Коммунальные службы московского региона борются с последствиями сильнейшего ливня с градом.

В понедельник в столице затопило несколько автомобильных развязок и станций метро. Ливневая канализация не справилась с потопами, воду откачивают до сих пор.

В городе повалены деревья, в Мещерском парке молния ударила по людям. Двое мужчин потеряли сознание. Один из пострадавших госпитализирован.

В Свиблово пришлось эвакуировать постояльцев дома престарелых. Вода затопила первые этажи здания. По словам синоптиков виновником погодных катаклизмов стал Скандинавский циклон.

В понедельник под водой также оказались десятки населенных пунктов Сибири и Забайкалья. Там чрезвычайная ситуация вызвана паводками.

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