Петербург уходит под воду: на город обрушился мощный ливень с грозой — видео
На дорогах Северной столицы стало опасно из-за подтопления и плохой видимости.
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Фото, видео: dpa/picture-alliance, Instagram
Сильный ливень и грозы обрушились на Петербург и Ленобласть. После полудня в районах города начался дождь, который вскоре усилился. Местные жители публикуют в соцсетях видео о последствиях непогоды. Отдельные пользователи отмечают, что давно не видели в Северной столице такого интенсивного дождя.
Как видно, из многочисленных публикаций, многие автомагистрали города подтопило. Машины передвигаются по улицам, как по рекам, а лобовые стекла заливает водой так, что стеклоочистители не справляются. Из-за ухудшения маневренности и плохой видимости на дорогах возникла высокая опасность ДТП. Автомобилистов просят быть внимательными и избегать низких участков дороги под мостами и путепроводами, где вероятность подтопления наиболее велика.
Не лучше приходится пешеходам, которые оказались не готовы к такому разгулу стихии. Из-за большой нагрузки на дождевую канализацию участки улиц становятся непроходимыми и отрезанными водой.
Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на региональный Гидрометцентр, ливень и грозы продлятся в Петербурге минимум до 19.00. В Северной столице и пригородах объявлено штормовое предупреждение.
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