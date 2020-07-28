Ураганы, ливни и грозы атаковали регионы России

Эфирная новость 67

Нарушена работа транспортной системы, а в Северной Осетии и вовсе замкнуло провода местной электростанции.

Фото, видео: ТАСС / Karl-Josef Hildenbrand, 5-tv.ru

Тема:
Погода

Жители юга России приходят в себя после мощного урагана. В Ставрополье, Адыгею и Краснодарский край пришла гроза с сильным ветром, а затем на головы людей обрушились ледяные глыбы размером с куриное яйцо. За считанные минуты непогода уничтожила едва ли не весь урожай. Люди, как могли, спасали самое ценное.

Град и ливни также прошлись по Дагестану и Башкирии. А в Северной Осетии гроза нарушила работу местной электростанции. В нескольких районах Владикавказа замкнуло провода.

В Москве коммунальные службы до сих пор ликвидируют последствия сильнейшего ливня. В понедельник в столице затопило несколько автомобильных развязок, станции метро и первые этажи зданий. В парках повалены десятки деревьев. И, судя по прогнозам, циклон надвигается на Петербург. В городе объявлен желтый уровень опасности. Синоптики предупреждают о грозах, ливнях и усилении ветра.

Тема:
Погода
28 июл
Опасная геомагнитная буря обрушится на Землю 28 июля
28 июл
Москву затопило: скандинавский циклон накрыл российскую столицу
27 июл
Врачи «запустили» сердца мужчин, в которых ударила молния в московском парке
27 июл
«Капитан, швартуй баркас!» — в Москве ливнем затопило метро «Ботанический сад» — видео
27 июл
В Гидрометцентре рассказали о жаркой пятидневке конца июля
27 июл
В Гидрометцентре предупредили об «опасном солнце» в ряде регионов России
26 июл
Какое уникальное наследство оставил своему сыну ведущий Александр Беляев
26 июл
Гаврила Летний. Почему 26 июля нельзя лениться и ходить в баню?
24 июл
В Дагестане устраняют последствия разгула стихии — видео
24 июл
Лайфхак: Как сделать обувь непромокаемой — видео

Читайте также

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
71.59
-0.01 83.78
0.68
День Крещения Руси и Кирики-мокродырики: Почему сегодня нельзя оставлять...

Последние новости

11:27
Дегтярев рассказал о том, как давал интервью Шнурову
11:19
«Тело — огонь!» — Максакова похудела и обнажилась для нового клипа
11:13
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
11:07
«Каждый раз я знакомлюсь с ним, как в первый раз»
10:52
Курьезное ДТП с двумя Range Rover в Петербурге попало на видео
10:39
Именитые фигуристы поздравляют Юлию Липницкую с рождением дочери

Сейчас читают

Юрий Лоза сравнил заработок Лолиты и шахтеров в забое
Звезду «Сибирского цирюльника» обокрали во время операции в элитной больнице
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок