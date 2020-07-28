Ураганы, ливни и грозы атаковали регионы России

Жители юга России приходят в себя после мощного урагана. В Ставрополье, Адыгею и Краснодарский край пришла гроза с сильным ветром, а затем на головы людей обрушились ледяные глыбы размером с куриное яйцо. За считанные минуты непогода уничтожила едва ли не весь урожай. Люди, как могли, спасали самое ценное.

Град и ливни также прошлись по Дагестану и Башкирии. А в Северной Осетии гроза нарушила работу местной электростанции. В нескольких районах Владикавказа замкнуло провода.

В Москве коммунальные службы до сих пор ликвидируют последствия сильнейшего ливня. В понедельник в столице затопило несколько автомобильных развязок, станции метро и первые этажи зданий. В парках повалены десятки деревьев. И, судя по прогнозам, циклон надвигается на Петербург. В городе объявлен желтый уровень опасности. Синоптики предупреждают о грозах, ливнях и усилении ветра.