Буря в Австрии: небо озарили почти сто тысяч молний

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В нескольких городах выпал крупный град. Предварительно, ущерб сельскому хозяйству оценивается в два с половиной миллиона евро.

Фото, видео: EPA / JAVIER BELVER, 5-tv.ru

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Погода

Последствия мощной бури ликвидируют сейчас и в Австрии. Сразу в нескольких городах выпал крупный град, а небо озарили почти 100 тысяч молний! Ветром повалило деревья, и это парализовало движение во многих регионах.

По данным властей, больше всего пострадали фермеры — по самым скромным подсчетам, ущерб сельскому хозяйству оценивается в два с половиной миллиона евро, но это пока предварительные цифры. По словам синоптиков, непогоду спровоцировала аномальная жара. Накануне температура воздуха в Вене поднялась до 37 градусов. Этот день стал самым жарким в регионе за все лето.

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