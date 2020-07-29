Буря в Австрии: небо озарили почти сто тысяч молний
В нескольких городах выпал крупный град. Предварительно, ущерб сельскому хозяйству оценивается в два с половиной миллиона евро.
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Фото, видео: EPA / JAVIER BELVER, 5-tv.ru
Последствия мощной бури ликвидируют сейчас и в Австрии. Сразу в нескольких городах выпал крупный град, а небо озарили почти 100 тысяч молний! Ветром повалило деревья, и это парализовало движение во многих регионах.
По данным властей, больше всего пострадали фермеры — по самым скромным подсчетам, ущерб сельскому хозяйству оценивается в два с половиной миллиона евро, но это пока предварительные цифры. По словам синоптиков, непогоду спровоцировала аномальная жара. Накануне температура воздуха в Вене поднялась до 37 градусов. Этот день стал самым жарким в регионе за все лето.
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