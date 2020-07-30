Поклонники высоко оценили элегантный образ Ольги Бузовой

|
Алиса Старжевская
68

Не смогли промолчать даже коллеги по цеху.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала фотографию в новом образе, который привел фанатов девушки в восторг. Как передает ФАН, без внимания Бузову не оставили даже другие артисты.

На снимке девушка стоит в черном обтягивающем платье без рукавов, у нее непривычный макияж с темной помадой. В подписи же девушка спрашивает, как поклонникам ее новая песня Mira Me Bebe, записанная при участии музыкантов Джары и Ханзы.

Instagram @buzova86

Фанаты пришли в восторг от необычного образа Бузовой. Они отмечают и привлекательную худобу, и то, как сильно идет певице черное платье. Также поклонники поделились впечатлениями от новой песни Бузовой.

«Жаркий, летний, блестящий и зажигательный. Like you baby»

«Олечка, очень классный, будет хит. Ты как всегда на высоте»

«Образ — отпад. Красотка»

«Оляяяя, такой непривычный и крутой образ», — комментируют фанаты певицы.

Помимо поклонников не смогла пройти мимо обновленной Бузовой и коллеги по цеху. Так, Надя Сысоева, звезда Comedy Woman, оставила сразу несколько восторженных смайликов в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова вспомнила о своем тяжелом прошлом и делилась историями о первых заработках.

Тема:
Ольга Бузова
23 июл
Ольга Бузова вспомнила о своем прошлом в духе а-ля «Золушка»
21 июл
Пригожин объяснил «популизмом» желание Бузовой легализовать однополые браки
20 июл
От скромницы до звезды: как менялся стиль Ольги Бузовой на обложках Playboy
18 июл
Красивая сказка закончилась? Ходят слухи о расставании Бузовой с Манукяном
17 июл
Бузова рассказала подробности своего недавнего «похищения»
17 июл
Бузова пожелала подписчицам быть «на стиле», но они заметили лишь торчащую грудь
15 июл
Лена Миро заявила об алкоголизме Ольги Бузовой
14 июл
«С ярким блеском в глазах»: Бузова объяснила пьяное появление в эфире «Дома-2»
14 июл
Стриптиз заказывали? Полуголая Бузова устроила «горячие» танцы на крыше
11 июл
Бузова, Седокова и Успенская: Какие косметологические процедуры делают звезды?

Читайте также

+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
72.23
0.31 84.91
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:30
Друг звезды фильма «Ты у меня одна» пытался украсть квартиру его матери
1:16
«Лучший муж и папа»: Звезду «Дома-2» Катю Жужу выписали из роддома
1:02
Бесконечное зазеркалье: В США протестующие подали в суд на силовиков
0:48
Ни одной морщинки: София Ротару показала редкое фото без макияжа
0:34
Как получить кешбэк за поездки по России в 2020 году
0:22
Поклонники высоко оценили элегантный образ Ольги Бузовой

Сейчас читают

«Голодная стриптизерша»: звезда «Уральских пельменей» нашла «горячую» подработку
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
«Он умирал от СПИДа»: режиссер Эркенов раскрыл тайну смерти актера Числова

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок