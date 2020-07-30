Поклонники высоко оценили элегантный образ Ольги Бузовой
Не смогли промолчать даже коллеги по цеху.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала фотографию в новом образе, который привел фанатов девушки в восторг. Как передает ФАН, без внимания Бузову не оставили даже другие артисты.
На снимке девушка стоит в черном обтягивающем платье без рукавов, у нее непривычный макияж с темной помадой. В подписи же девушка спрашивает, как поклонникам ее новая песня Mira Me Bebe, записанная при участии музыкантов Джары и Ханзы.
Фанаты пришли в восторг от необычного образа Бузовой. Они отмечают и привлекательную худобу, и то, как сильно идет певице черное платье. Также поклонники поделились впечатлениями от новой песни Бузовой.
«Жаркий, летний, блестящий и зажигательный. Like you baby»
«Олечка, очень классный, будет хит. Ты как всегда на высоте»
«Образ — отпад. Красотка»
«Оляяяя, такой непривычный и крутой образ», — комментируют фанаты певицы.
Помимо поклонников не смогла пройти мимо обновленной Бузовой и коллеги по цеху. Так, Надя Сысоева, звезда Comedy Woman, оставила сразу несколько восторженных смайликов в комментариях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова вспомнила о своем тяжелом прошлом и делилась историями о первых заработках.
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