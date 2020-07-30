«Вечером в театр»: Добровинский поделился ожиданиями от суда над Ефремовым
В Пресненском суде Москвы проходит предварительное слушание по делу о смертельном ДТП при участии известного актера.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru
Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП при участии актера Михаила Ефремова Александр Добровинский прибыл в Пресненский суд Москвы на предварительное слушание.
Говоря об ожиданиях от результата судебного заседания правозащитник обмолвился одной лишь фразой.
«Мои ожидания? Я сегодня с женой иду в театр», — неожиданно заявил Добровинский.
Означает ли это, что юрист настроен исключительно на положительный результат и, после суда, вероятно, собирается отпраздновать «маленькую победу» походом в культурное заведение? Доподлинно неизвестно. Сам Александр Добровинский более никак не комментировал свое заявление.
Как сообщает ТАСС, заседание по делу Михаила Ефремова будет открытым. Обусловлено это тем, что адвокат актера Эльман Пашаев настаивает, что подзащитный не виновен в смертельном ДТП, а значит, не имеет права просить о рассмотрении дела в особом порядке.
Также Пашаев пояснил, что сам Ефремов даст показания лишь в конце судебного процесса над ним.
Изначально предварительное слушание по делу Михаила Ефремова было назначено на 29 июля, однако спустя несколько минут после начала заседания оно и закончилось. Причиной тому была неявка на процесс официального представителя актера Эльмана Пашаева. В результате заседание было перенесено на 30 июля.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какими удивительными версиями обрастает дело Михаила Ефремова, обвиняемого в пьяном ДТП, в результате которого погиб один человек.
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