Расчлененка породила мемы: в соцсетях бурно обсуждают смерть рэпера Картрайта

Ужасное известие о том, что супруга рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал в буквальном смысле распилила его труп на части шокировала не только близких знакомых артиста, но и всю общественность. Помимо споров в сети о причинах случившегося, пользователи выкладывают мемы, отражающие всю дикость ситуации.

Вот, например, пользователь Twitter @neresident даже сочинил анекдот на злобу дня, припомнив вопиющий инцидент с историком из Петербурга Олегом Соколовым, расчленившим юную любовницу по неизвестной причине.

«Встречаются как-то жена питерского репера с историком Соколовым и прямо даже не знают, с чего начать», — написал пользователь в своем блоге.

Тут же его подхватил шокированный @TorgunakovD, сообщив, что теперь ему действительно стало «страшно жить». После трагедии с Картрайтом Петербург для этого пользователя, кажется, навсегда останется сумасшедшим городом.

«Жена Картрайта расчленила его тело, разложила по пакетам и хотела от него избавиться. С ее слов, он умер от передоза четыре дня назад. Это что? Питер, ты сошел с ума. Доцента Соколова было мало?» — недоумевал мужчина.

Пользователь «ВКонтакте», зарегистрированный под именем Игорь Леднев, и вовсе опубликовал картинку, где ныне покойный рэпер Энди словно с иронией обращается к мужчинам, намекая, что их жены — ангелы по сравнению с супругой Картрайта.

«Расскажи ему, как тебя пилит жена», — гласит надпись на фото с портретом музыканта.

А вот отметившийся в Twitter пользователь @Filgringo придумал шутку из разряда, «не говорите мне больше, что Петербург — культурная столица России». В насмешку над этим гордым званием для Северной столицы, юзер придумал оригинальное название для пресловутой «расчлененки». Вероятно, чтобы звучало… покультурнее.

«Не подъезд, а парадная. Не бордюр, а поребрик. Не расчлененка, а размежеванное душегубство», — заявил @Filgringo.





Подхватил модный «тренд» и пользователь «ВКонтакте» под ником Ян Мергусов. Опубликовав в сети картинку с «душегубом» Олегом Соколовым в главной роли, он как бы намекнул, что в его ряду наметилось пополнение… В виде вдовы расчлененного Картрайта.

Вспомнили в сети и про старый сериал «Улицы разбитых фонарей», съемки которого велись в Санкт-Петербурге. Юзер @raisovitch в комментарии под новостью о расчленении трупа музыканта процитировал главного героя ленты — начальника убойного отдела Олега Соловца.

«По коням! У нас опять расчлененка!» — иронично подметил @raisovitch.

Среди самых эпичных картинок «на злобу дня» выделился мем в стиле «Кто мы и чего хотим». Его авторы четко подметили, что подобные инциденты происходят в Петербурге едва ли не каждый месяц, на этой неделе это уже второй случай. Как бы намекая правоохранителям и властям культурной столицы, что следует лучше следить за порядком.

«Кто мы?»

«Жители Питера!»

«Чего мы хотим?»

«Расчленять!»

«Когда мы это хотим?»

«Каждый месяц!» — гласит подпись к мему.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности трагедии, произошедшей с рэпером Энди Картрайтом.