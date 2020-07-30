Видео: теща расчлененного рэпера садится в Gelandewagen после допроса в СК

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Алиса Маркова
Эксклюзив 75

Женщину допросили в качестве свидетеля по делу о смерти музыканта.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

Теща расчлененного рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) отказалась комментировать вопиющий инцидент и после допроса в Следственном комитете по Санкт-Петербургу демонстративно села в Gelandewagen и направилась по своим делам.

Известно, что ни ей, ни ее дочери, 29-летней Марине Кохал, которая предположительно в одиночку могла расчленить труп музыканта и хранила останки мужа в квартире на протяжение четырех дней, до сих пор не предъявлено обвинение. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Согласно официальной информации, о смерти рэпера его вдова сообщила личному адвокату. Женщина пыталась выяснить у юриста, как ей следует поступить с расчлененными останками умершего. Узнав о случившемся, правозащитница немедленно обратилась в полицию.

На месте правоохранители обнаружили несколько пакетов с частями тела знаменитости. Причем некоторые из них были основательно присыпаны солью и убраны в холодильник.

На первичном допросе Марина утверждала, что обнаружила супруга обездвиженным днем 25 июля. По засохшей у рта пене женщина предположила, что музыкант скончался в результате передозировки наркотиков. Испугавшись, она решила скрыть факт гибели рэпера столь диким способом. По словам Кохал, помогала с расчленением мужа ее мать. Однако позже сама же опровергла эту версию.

Ранее 5-tv.ru как вдова рэпера Энди Картрайта объяснила вопиющий инцидент с расчленением собственного мужа.

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта
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