«Чувствую себя оплеванной» — Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым
Женщина считает, что ее намеренно не позвали на заседание, где решался вопрос о признании ее потерпевшей по делу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, возмущена, что ходатайство о признании ее потерпевшей по делу суд рассмотрел в ее отсутствие 30 июля, на закрытом заседании. Женщина считает, что ее намеренно ввели в заблуждение.
Накануне судья отклонила ходатайство Ирины Стерховой о признании ее потерпевшей. Сама она на заседании не присутствовала, поскольку, по ее словам, за день до этого помощник судьи сказал ей, что ее вопрос будет рассматриваться на открытом заседании в другой день.
«Я знала, что в четверг состоится закрытый процесс, мой вопрос там не должны поднимать, поэтому не приехала в суд. А сейчас мне звонит старший сын погибшего и сообщает, что ходатайство рассмотрели, судья отказала признать меня потерпевший по той причине, что я не пришла на заседание и предоставила копию документов, а не оригинал. Я чувствую себя оплеванной. Если бы мне сказали явиться сегодня, конечно, я бы приехала. Выходит, меня обманули или намеренно ввели в заблуждение?», — приводит «МК» объяснения Стерховой.
Адвокат гражданской жены погибшего Захарова Вадим Никулин подтвердил эту версию развития событий. Он собирается подать жалобу на действия судьи и ее помощника.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следующее судебное заседание назначено на 5 августа. Тем временем суд оставил Михаила Ефремова под домашним арестом до 22 января 2021 года.
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