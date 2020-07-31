Видео: Жара спровоцировала грозы с ливнями по десяткам городов России
Поваленные деревья, оборванные крыши, подтопленные приусадебные участки — лишь малая часть разрушений.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Pravda Komsomolskaya, 5-tv.ru
Жаркая погода спровоцировала грозы с ливнями в десятках российских городов. В Ярославле шквалистым ветром сдуло крыши с нескольких домов и оборвало линии электропередачи.
В одном из дворов упавшее дерево придавило девочку, но очевидцы вовремя успели ей помочь. Серьезных травм она не получила.
Центр Саратова ушел под воду всего за полчаса. Сильнейший ливень затопил дороги и тротуары. Добавили проблем и поваленные ветром деревья, они повредили несколько машин.
В Амурской области ликвидируют последствия наводнения, вызванного дождями. В одном из районов введен режим чрезвычайной ситуации. Подтоплены больше полусотни приусадебных участков и несколько дорог. Спасатели круглосуточно следят за обстановкой и помогают местным жителям.
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