«Сына пережить — это ужас!» — видео с места жительства рэпера Картрайта на Украине

|
Алина Потёмкина
Эксклюзив 47

Соседи матери покойного музыканта в шоке от того, какое горе постигло женщину.

Фото, видео: Instagram @kkkartrait, 5-tv.ru

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

Соседи матери покойного рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко — Прим. ред.) в городе Нежин Черниговской области на Украине рассказали 5-tv.ru, что женщина покинула место жительства и, вероятно, поехала в Россию на похороны сына.

«Раз так, она ж поехала на похороны. То, бывало, она утром в магазин идет, а сейчас нет», — рассказали люди.

Местные жители были шокированы тем, какая кончина постигла 30-летнего музыканта. Они выражали сочувствие матери парня, отмечая, что это самая страшная беда, которая может постичь любого родителя.

«Страшно. Сына пережить — это ужас!» — сокрушались соседи.

Энди Картрайт — рэпер родом из Украины. Последние годы он жил и творил в Петербурге. 30 июля стало известно о его гибели. Останки мужчины были обнаружены в квартире на Невском проспекте, расфасованные в полиэтиленовые пакеты. Правоохранителям об этом сообщил адвокат жены музыканта. По версии супруги рэпера, Картрайт скончался 25 июля от передозировки наркотиков. Чтобы смерть мужа не казалась такой бесславной, она расчленила его тело и спрятала в холодильник. Что делать дальше, женщина не придумала. После некоторых раздумий она обратилась к адвокату.

Ни в останках рэпера, ни в квартире не было обнаружено наркотиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Жену музыканта признали подозреваемой. Как писал ранее 5-tv.ru, ей избрали меру пресечения в виде ареста. Позже стало известно, какой мотив для убийства мог быть у жены Картрайта.

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта
4 авг
Видео: жена рэпера Энди Картрайта показала, где расчленяла тело супруга
4 авг
«Занималась оккультизмом»: знакомые семьи рэпера Энди Картрайта о супруге музыканта
3 авг
Жену расчлененного рэпера Картрайта арестовали в Петербурге
3 авг
Стало известно, когда Картрайт общался с предполагаемой любовницей в последний раз
3 авг
Жену расчлененного Картрайта задерживали по подозрению в употреблении наркотиков
3 авг
Жену расчлененного рэпера Картрайта будет защищать адвокат историка Соколова
3 авг
«Она не четыре дня его пилила»: адвокат жены Энди Картрайта раскрыла подробности кровавых событий
3 авг
«300 любовниц не перевесят экспертизы»: адвокат Кохал о возможном мотиве убийства Картрайта
3 авг
Стал известен возможный мотив убийства рэпера Энди Картрайта
2 авг
«Вечная память»: Картрайт зачитал рэп о кладбище за несколько дней до смерти

Читайте также

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.16
0.73 87.23
-0.06
«Коктейль Молотова»: Астролог о влиянии на людей серебристых облаков в ав...

Последние новости

13:23
Как правильно себя вести родителям, чтобы ребенок полюбил школу — советы психолога
13:19
Считают ли камеры новые автомобильные номера — мнение эксперта
13:15
«Ешь, чтобы помочь»: Как Великобритания возвращает людей в рестораны?
13:07
Группу туристов спасли на Эльбрусе
13:02
Шойгу ввел ежемесячную надбавку для военнослужащих
12:54
Гея-тиктокера обнаружили мертвым в квартире на юго-западе Петербурга

Сейчас читают

«Коктейль Молотова»: Астролог о влиянии на людей серебристых облаков в августе
Видео: жена рэпера Энди Картрайта показала, где расчленяла тело супруга
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок