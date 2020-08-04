«Сына пережить — это ужас!» — видео с места жительства рэпера Картрайта на Украине
Соседи матери покойного музыканта в шоке от того, какое горе постигло женщину.
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Фото, видео: Instagram @kkkartrait, 5-tv.ru
Соседи матери покойного рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко — Прим. ред.) в городе Нежин Черниговской области на Украине рассказали 5-tv.ru, что женщина покинула место жительства и, вероятно, поехала в Россию на похороны сына.
«Раз так, она ж поехала на похороны. То, бывало, она утром в магазин идет, а сейчас нет», — рассказали люди.
Местные жители были шокированы тем, какая кончина постигла 30-летнего музыканта. Они выражали сочувствие матери парня, отмечая, что это самая страшная беда, которая может постичь любого родителя.
«Страшно. Сына пережить — это ужас!» — сокрушались соседи.
Энди Картрайт — рэпер родом из Украины. Последние годы он жил и творил в Петербурге. 30 июля стало известно о его гибели. Останки мужчины были обнаружены в квартире на Невском проспекте, расфасованные в полиэтиленовые пакеты. Правоохранителям об этом сообщил адвокат жены музыканта. По версии супруги рэпера, Картрайт скончался 25 июля от передозировки наркотиков. Чтобы смерть мужа не казалась такой бесславной, она расчленила его тело и спрятала в холодильник. Что делать дальше, женщина не придумала. После некоторых раздумий она обратилась к адвокату.
Ни в останках рэпера, ни в квартире не было обнаружено наркотиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Жену музыканта признали подозреваемой. Как писал ранее 5-tv.ru, ей избрали меру пресечения в виде ареста. Позже стало известно, какой мотив для убийства мог быть у жены Картрайта.
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