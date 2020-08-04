Глава МВД Ливана: В Бейруте взорвалась аммиачная селитра

В порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра. Об этом, как сообщает в Twitter телеканал Al Hadath, заявил глава МВД Ливана Мухаммед Фахми. Кроме того, со ссылкой на министра здравоохранения страны телеканал сообщает о пятидесяти погибших в результате взрыва и 2750 раненых.

Ранее сообщалось, что сдетонировал хранящийся на складе взрывоопасный груз, конфискованный на одном из судов несколько лет назад. По одной из версий, на складе могло случиться короткое замыкание, за которым последовали пожар и взрыв.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб, чья семья, как сообщается, тоже пострадала, объявил 5 августа днем траура. Он также обратился к международному сообществу с просьбой о помощи, назвав последствия взрыва «катастрофой». С аналогичной просьбой обратилось к Всемирной организации здравоохранения и Катару Минздрав Ливана.

Как сообщает ТАСС, одним из первых откликнулся Катар, власти которого уже распорядились направить в Бейрут партию полевых госпиталей. Президент Франции Эммануэль Макрон написал в своем Twitter, что уже направил помощь Ливану. О готовности направить медицинскую и гуманитарную и любую другую необходимую помощь пострадавшим заявили также Великобритания, Греция и Кувейт.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента, как взрывная волна в Бейруте проходит сквозь квартиру, в которой находится мужчина с ребенком.